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ديني

عالم أزهري يكشف عن علامات التوبة بعد المعصية.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:59 ص
عالم أزهري يكشف عن
عالم أزهري يكشف عن علامات التوبة بعد المعصية
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من علامات التوبة المقبولة أن يكون حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها فيبدأ الإنسان بإزالة آثار قبل التوبة ويبني حياته من جديد فيقول الله تعالى " إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ".

وأضاف المالكي، في لقائه على فضائية "أبو ظبي"، أن واعظ الشام أحمد بن عاصم الأنطاكي "أصلح فيما بقى يغفر لك ما مضى" فعلى العبد أن يشرع في الإصلاح والتوبة ويترك أمره إلى الله، ولكن عليه أن يتوب توبة نصوحا.

وتابع: سيدنا الحسن البصري يقول عن التوبة النصوح "أن يكون العبد نادما على ما مضى عازما على ألا يعود إلى الذنب مرة ثانية" وأحد العلماء يقول "التوبة عمل بالجوارح واستغفار باللسان ويندم بالقلب"، وذا النون المصري كان يقول "التوبة هو ضيق الأرض والنفس على الإنسان إذا ارتكب ذنبا.

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