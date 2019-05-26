ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

في 36 ساعة.. علاج جديد للإكتئاب نسب نجاحه مذهلة

الأحد 26/مايو/2019 - 04:27 م
صدى البلد
محمد علي
توصل الدكتور ديفيد فيل أستاذ الطب النفسى فى جامعة ايداهو الأمريكية إلى حل لتطوير طريقة علاج الاكتئاب بالحرمان من النوم بحيث تقل كثيرا فرصة ارتداد المرض بعد الشفاء، وفق ماذكر موقع ياهو نيوز.

ولا يعد هذا الأسلوب العلاجى جديدا حيث تم اكتشافه فى المانيا عام 1967.

وكان يحقق نجاحا كبيرا يصل إلى 50% لكن المرض كان يرتد إلى المريض فى 80 إلى 90 % من الحالات التى تحقق الشفاء.

وجرت بعد ذلك دراسات عديدة عليه لم تحقق تقدما يذكر فأهمله الأطباء وباتوا يركزون على أساليب علاجية أخرى مثل العقاقير والتحفيز العصبى.

وفى السنوات الاخيرة عاد الاهتمام بها مرة اخرى .

وكان ممن اهتموا بها الدكتور ديفيد فيل الذى أجرى دراسات عديدة قال انها كشفت عن نواحى القصور فيها وكيفية علاجها.

ويقول إنها يمكن أن تكون فعالة إذا تم حرمان المريض من النوم لمدة 36 ساعة فقط فى ظروف معينة.

وقد حقق "الحرمان من النوم" فى شكله الجديد نسبة نجاح ال50 % التى حققها من قبل، إلا أن معدل ارتداد المرض لم يزد عن 3% فى العام الأول.

ترشيحاتنا

لأول مرة.. الأمير النائم يحرك رأسه بعد غيبوبة 14 عاما.. فيديو

رؤوس مفصولة عن الأجساد.. فض أحراز محاكمة 44 متهما في ولاية سيناء

تناول كوبين من اللبن الرايب قبل الإفطار وشوف النتيجة.. فيديو

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

اسألوا يوسف الحسيني.. تامر أمين يتحدث لأول مرة عن حقيقة خلافة مع شريف مدكور .. فيديو

المقاصة يكثف مفاوضاته مع إيهاب جلال.. والأخير يطلب مهلة

ads

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور