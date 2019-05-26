في 36 ساعة.. علاج جديد للإكتئاب نسب نجاحه مذهلة

توصل الدكتور ديفيد فيل أستاذ الطب النفسى فى جامعة ايداهو الأمريكية إلى حل لتطوير طريقة علاج الاكتئاب بالحرمان من النوم بحيث تقل كثيرا فرصة ارتداد المرض بعد الشفاء، وفق ماذكر موقع ياهو نيوز.



ولا يعد هذا الأسلوب العلاجى جديدا حيث تم اكتشافه فى المانيا عام 1967.



وكان يحقق نجاحا كبيرا يصل إلى 50% لكن المرض كان يرتد إلى المريض فى 80 إلى 90 % من الحالات التى تحقق الشفاء.



وجرت بعد ذلك دراسات عديدة عليه لم تحقق تقدما يذكر فأهمله الأطباء وباتوا يركزون على أساليب علاجية أخرى مثل العقاقير والتحفيز العصبى.



وفى السنوات الاخيرة عاد الاهتمام بها مرة اخرى .



وكان ممن اهتموا بها الدكتور ديفيد فيل الذى أجرى دراسات عديدة قال انها كشفت عن نواحى القصور فيها وكيفية علاجها.



ويقول إنها يمكن أن تكون فعالة إذا تم حرمان المريض من النوم لمدة 36 ساعة فقط فى ظروف معينة.



وقد حقق "الحرمان من النوم" فى شكله الجديد نسبة نجاح ال50 % التى حققها من قبل، إلا أن معدل ارتداد المرض لم يزد عن 3% فى العام الأول.



