الإفتاء توصي بمراعاة 7 حرمات عند تلاوة القرآن في ليالي رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تلاوة القرآن الكريم مطلوبة شرعًا في رمضان وغير رمضان لما يترتب عليها من الثواب العظيم أولًا، وللذكرى والاتعاظ والتدبر ثانيًا.





وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هو الأسلوب الأمثل لقراءة القرآن الكريم في ليالي رمضان؟»، أن لقراءة القرآن حرمات تجب مراعاتها، منها أن يكون القارئ على طهارة، وأن يخلل ما بين أسنانه وينظف فمه بالمسواك أو المعجون.





وأضافت أنه قد ورد في بعض الآثار: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن، فطهروها ونظفوها ما استطعتم، منوهة بأن من الحُرمات أيضًا: أن يجلس متفرغًا لقراءته ، وألا يخلطه بكلام آخر إلا لضرورة، وأن يقرأ على تؤدة وأن يعمل ذهنه وفكره ليعقل ما يقرأ ويفيد منه ، وأن يديم نظره في المصحف.





واستشهدت بما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال : «أعطوا أعينكم حظها من العبادة»، قالوا: "يا رسول الله! وما حظها من العبادة؟"، قال: «النظر في المصحف، والتفكر فيه، والاعتبار عند عجائبه».