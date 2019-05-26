محافظ الشرقية يتفقد السوق الحضاري بـ القناطر التسعة ويتابع أعمال النظافة.. صور

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة تفقدية داخل السوق الحضاري المقام بمنطقة القناطر التسعة للزقازيق للإطمئنان على جاهزيته للإفتتاح وإستقباله للباعة الجائلين المفترشين الطرق والذين حرروا عقود مع الجهات المختصة لعرض بضاعتهم في السوق أمام المواطنين للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.



وأكد "غراب"، أن السوق الحضاري سيمثل نقله نوعية للمدينة، حيث سيتم توفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين المفترشين بمنطقة الكوبري الجديد، وإخلاء المكان ورفع الإشغالات بها لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وإعادة الطابع الحضاري والجمالي لها باعتبارها أقدم مناطق المدينة، وتعد مكانًا حيويًا لأهالي مدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أن السوق مُعد لإستيعاب جميع الأنشطة التجارية (خضار، فاكهة، أسماك، حبوب، عطارة ) للباعة لممارسة نشاطهم التجاري بطريقة حضارية لائقة تساهم في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإفتراش في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للمدينة مما يشوه الشكل الجمالي والحضاري لها.



كما تفقد المحافظ الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق ليأمر رئيس حي أول بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات بالمنطقة والتواصل مع الباعة الجائلين المفترشين الطريق لإستلام محلاتهم الجديدة بالسوق الحضاري المُقام بمنطقة القناطر التسعة وذلك تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على تزاحم السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.



وحرص المحافظ على الإلتقاء بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة موجهًا الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها ، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين على قائمة أجندة العمل اليومي للجهاز التنفيذي .



وتفقد "غراب"، ومرافقوه بجولة تفقدية لشوارع ( الغشام – صلاح سالم – كفر أبو حسين ) للإطمئنان على مستوى النظافة العامة للشوارع وللتأكد من إزالة الإشغالات ورفع الأكشاك المخالفة وفتح الطريق أمام حركة المرور ومتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها ، مشددًا على الشركة المنفذه بسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.



رافق المحافظ في جولته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.