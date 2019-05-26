خطة أمريكية جديدة .. 7 خطوات لـ زعزعة استقرار روسيا

في أحد تحليلاتها السياسية تشرت مؤسسة الأبحاث أمريكية "راند"، الخطوات المطلوبة والتي يجب أن تتخذها واشنطن لزعزعة استقرار روسيا.



ووفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، فقد كان اللب الأساسي للخطة هو نشوب حرب باردة أخري بين كلا من الولايات المتحدة وروسيا، وتطبيق نفس الاستراتيجية التي وضعتها أيضا مؤسسة راند والتي أتت ثمارها مع الإتحاد السوفيتي.



أول عناصر الخطة هي تشديد العقوبات ضد روسيا وذلك لإضعاف الإقتصاد الروسي الذي يعتبر هو العنصر الأضعف والأهش في العناصر المكونة للدب الروسي الكبير، ومن ثم يري محللو "راند" أن الإقتصاد الذي يعتمد على صادرات النفط والغاز، يمكن تخفيض عائداته عن طريق تلك العقوبات التي سوف تفرضها واشنطن عليه.



لن تأتي الخطة ثمارها إلا إذا قوبلت بإجراءات أمريكية للنهوض بما سوف يتم تدميره في روسيا، فلا بد من توسيع صادرات الطاقة الأمريكية، حيث تكون بديل لأي صادرات روسية.



ثانيا، وفقا للخطة أيضا فإن على واشنطن محاولة إجتذاب الشباب الروسي المتميز.



ثالثا، يجب على واشنطن أن تزود أوكرانيا بسلاح فتاك، إلا أن روسيا من الممكن أن تستفيد من أي صراع ينشب في المنطقة.



رابعا، القيام بالعديد من فعالية التحررية في بيلاروسيا، للتأثير على الوضع في روسيا ومن ثم محاولة زعزعة الإستقرار.



خامسا، لابد من توسيع العلاقات في جنوب القوقاز، ومحاولات تقليص تأثير موسكو على آسيا الوسطى.



سادسا، زيادة عدد القوات الإقليمية ضد روسيا في دول الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية، يمكن كسب الكثير من الأمور عسكريا بتكاليف أقل ومخاطر أقل.



سابعا، توسيع وجود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط.