أسرار الساعات الأخيرة بـ معسكر الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى اليوم، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.





ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.





وأوصى الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة الهدوء التام فى المباراة وعدم استعجال الفوز وأكد كريستيان جروس المدير الفنى، أن الهدوء سيكون عاملا مهما فى كتابة فوز الأبيض على الفريق المنافس مؤكدا ثقته الكبيرة فى قدرات اللاعبين على تحقيق اللقب والفوز بالبطولة.





كما حرص المدير الفنى للزمالك على تأكيد ان المنافس فريق صعب يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين على رأسهم المهاجم التوجولى لابا كودجو مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع المباراة بذكاء شيد من أجل الخروج بها إلى بر الأمان واقتناص اللقب الإفريقى الكبير وإسعاد الجماهير البيضاء.





وتلقى الجهاز الفنى واللاعبين دعما كبيرا من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور والتأكيد أن فى حال فوز الفريق فسيتم صرف مكافآت أسطورية للجهاز الفنى واللاعبين.





واستقر الجهاز الفنى للزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة اليوم والذى سيكون هجوميا بشكل كبير لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد و من المقرر أن يكون تشكيل الأبيض كالآتى: محمود جنش فى حراسة المرمى فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها الحارس، وفى خط الدفاع استقر جروس على تواجد الرباعى حازم إمام نتيجة غياب "حمدى النقاز" ومحمود الونش بدلا من محمد عبدالغنى الذى شارك فى لقاء الذهاب ومحمود علاء وعبدالله جمعة، وحجز الثنائى طارق حامد ومحمود عبدالعزيز مكانا أساسيا لهما فى وسط الملعب فى ظل الاعتماد عليهما فى الفترة الأخيرة.



