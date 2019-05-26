ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسرار الساعات الأخيرة بـ معسكر الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 04:41 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
عمرو الحلواني
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى اليوم، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.

وأوصى الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة الهدوء التام فى المباراة وعدم استعجال الفوز وأكد كريستيان جروس المدير الفنى، أن الهدوء سيكون عاملا مهما فى كتابة فوز الأبيض على الفريق المنافس مؤكدا ثقته الكبيرة فى قدرات اللاعبين على تحقيق اللقب والفوز بالبطولة.

كما حرص المدير الفنى للزمالك على تأكيد ان المنافس فريق صعب يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين على رأسهم المهاجم التوجولى لابا كودجو مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع المباراة بذكاء شيد من أجل الخروج بها إلى بر الأمان واقتناص اللقب الإفريقى الكبير وإسعاد الجماهير البيضاء.

وتلقى الجهاز الفنى واللاعبين دعما كبيرا من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور والتأكيد أن فى حال فوز الفريق فسيتم صرف مكافآت أسطورية للجهاز الفنى واللاعبين.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة اليوم والذى سيكون هجوميا بشكل كبير لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد و من المقرر أن يكون تشكيل الأبيض كالآتى: محمود جنش فى حراسة المرمى فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها الحارس، وفى خط الدفاع استقر جروس على تواجد الرباعى حازم إمام نتيجة غياب "حمدى النقاز" ومحمود الونش بدلا من محمد عبدالغنى الذى شارك فى لقاء الذهاب ومحمود علاء وعبدالله جمعة، وحجز الثنائى طارق حامد ومحمود عبدالعزيز مكانا أساسيا لهما فى وسط الملعب فى ظل الاعتماد عليهما فى الفترة الأخيرة.

كما استقر جروس فى وسط الملعب الهجومى على تواجد يوسف أوباما ومحمود كهربا ويفاضل جروس بين الثنائى إبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو لتواجد أحدهما فى التشكيل وإن كانت المؤشرات تشير إلى تواجد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى.

ترشيحاتنا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

هدية غير تقليدية من السعودية لموظفيها في عيد الفطر

بالبيض والحجارة.. تلاميذ ابتدائية يعتدون على مراقبتهم في الشارع.. فيديو

ليلة القدر.. 5 حقائق لا يعرفها الكثيرون

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

صوروه عارياً لإجباره على الزواج.. حبس فتاة و4 اختطفوا طالباً بالقليوبية

ads

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـ الكاف بسبب مباراة الوداد والترجي

أسرار الساعات الأخيرة بـ معسكر الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور