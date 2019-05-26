بنك قناة السويس يكرم رواد قطاع الخزانة وأسواق المال

كرم بنك قناة السويس رواد قطاع الخزانة وأسواق المال، بحضور نخبة من رؤساء ونواب مجالس إدارات البنوك والقيادات المصرفية، وذلك على هامش حفل السحور السنوي للبنك للعاملين بقطاع الخزانة وأسواق المال.



وقام حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وزياد هيبة، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال، بتكريم رواد قطاع الخزانة وأسواق المال وتسليم دروع التكريم لكل من الأساتذة زينب هاشم، ومحمد عبد العال، وإيمان عبد العزيز، وكرم سليمان، وسامي الإمبابى، لما ساهموا به من دور فعال وما قدموه من إخلاص وتفانٍ في العمل لسنوات طويلة أسهمت بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الهام وتقديم وتدريب كوادر مؤهلة لاستكمال المسيرة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق.



وقال رفاعى إن بنك قناة السويس يتخذ تكريم هذا العام كبداية لتقليد سنوي لتكريم رواد البنوك في مختلف القطاعات.



هذا وقد وجه حسين رفاعى خلال الحفل الشكر لجميع قيادات القطاع المصرفي، وكذلك العاملون بقطاع الخزانة وأسواق المال على تلبية الدعوة، وأكد حرص بنك قناة السويس على إقامة هذا الحفل لتدعيم الصلات الطيبة والروابط الوثيقة بين أبناء القطاع المصرفي.



وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث إنه ساهم في إجراء وتنفيذ أكبر برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عن طريق تحفيز الاستثمار وتمويل المشروعات القومية العملاقة وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بجانب مساهماته العديدة في المشاريع التي تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي.

