اعرف موعد وعلامات ليلة القدر.. عليك بالإكثار من هذه الأفعال

حرص الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بمدينة الرس،علي تفسير ليلة القدر ومتى تكون في الايام العشر الاواخر.



وكتب الدكتور ابراهيم عبر حسابه على "تويتر"قائلا:يشرع في العشر الأواخر تحري ليلة القدر، والإجتهاد فيها بالطاعة فهي خير من ألف شهر، والألف شهر نحو ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، نسأل الله الكريم من فضله، وأن يمنّ علينا وعليكم برحمته بإدراكها والفوز بفضلها وعظيم أجرها.



وتابع..من شرف هذه الليلة وعظيم قدرها أن الملائكة وجبرائيل عليهم السلام ينزلون فيها إلى الأرض، كما قـال تعالى:{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا}، وهذا دليل عظيم على سعة رحمة الله في تلك الليلة، نسأل الله من فضله.



واوضح..ان الراجح والله أعلم أن ليلة القدر متنقلة في ليالي العشر لقولهﷺ"التمسوها في العشر الأواخر"متفق عليه. وليالي الوتر أرجى،لقوله ﷺ"التمسوها في الوتر من العشر الأواخر "متفق عليه.والسبع البواقي أرجى،لقولهﷺ"فلا يُغلبن على السبع البواقي"رواه مسلم.