طاقة البرلمان تلزم محافظة القاهرة بوضع تصور بشأن مدافن القمامة في مدينة نصر

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم "الأحد"، برئاسة المهندس طلعت السويدي، بإلزام وزارة البيئة ومحافظة القاهرة بوضع تصور زمني للانتهاء من إشكالية مدافن القمامة في مدينة نصر لاسيما بمنطقة الحي العاشر حي الواحات.



جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم "الأحد" طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، بشأن مدافن القمامة بمدينة نصر، وما تتسب فيه من الأبخرة والغازات الضارة مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للسكان وسبب رئيسي في التلوث بالمنطقة.



من جانبها قالت ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن مقلب الوفاء والأمل أنشأ منذ الثمانينات لتجميع مخلفات القاهرة، ومع انتهاء عقد الشركة الأجنبية في ديسمبر 2019، قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء محطة معالجة الرشح بالمدفن.



وأضافت رئيس الجهاز، أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل مقلب الوفاء والأمل تمامًا، وتحويل المدفن من موازنتها، وتحويل إلي حديقة، مشابهة للأزهر بارك.