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حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 4 متهمين في كفر الشيخ

الأحد 26/مايو/2019 - 06:03 م
حبس
حبس
محمود زيدان
شنت مباحث كفر الشيخ، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وقاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حيث، ضبطت مباحث مطوبس برئاسة الرائد فؤاد الفقي، "ا.ع" 40 سنة، صياد ومقيم مركز مطوبس، سبق اتهامه في القضية رقم 21761/ 2015م جنايات مركز مطوبس "مخدرات "، وبحوزته بندقيتي خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع.

وألقت مباحث دسوق تحت إشراف العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، "ب.ر" 35 عاطل ومقيم مركز دسوق، سبق اتهامه في 4 قضايا ما بين سرقة مسكن، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، آخرهم رقم 25716/ 2017 جنح مركز دسوق، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الدفاع و 150 جرامًا من مخدر الحشيش، و 180 جنيهًا، وهاتف.

وتمكنت مباحث مركز الحامول برئاسة النقيب محمد هاني عصر "م.ع" 32 سنة، جزار، ومقيم مركز الحامول، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، آخرهم رقم 23364/ 2013 جنايات مركز الحامول، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم، و طلقة بقصد الدفاع، و 45 جرامًا من مخدر الهيروين، و 115 جنيهًا، وهاتف.

وضبطت مباحث قسم ثان كفر الشيخ، "أ.م" 28 سنة، عامل ومقيم قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في 6 قضايا ما بين بلطجة، سلاح بدون ترخيص، آخرهم رقم 10666/ 2017 جنح قسم كفر الشيخ، سلاح بدون ترخيص، وبحوزته 105 جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار و200 جنيه.

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