يخاطر بحياته.. طبيب ينقذ الحيوانات في مناطق الحروب.. فيديو

عرضت "سي أن أن" تقرير عن طبيب بيطري يقوم بأنقاذ الحيوانات في مناطق الحروب والنزاعات.



الطبيب البيطري أمير خليل بإنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات في المناطق الأكثر دموية، حيث يدير وحدة الاستجابة السريعة في منظمة إنقاذ الحيوانات ويخاطر بحياته في الاندفاع إلى مناطق الاضطرابات في جميع أنحاء العالم، لعلاج وإجلاء الحيوانات التي أصيبت بالصدمة، والتي تتضور جوعًا



وأكد خليل، أنه لا يشعر كونه طبيب بيطري عادي، ولكنه يسعي دائما لتقديم كافة الرعاية للحيوانات التي لم تكن يوم طرف في تلك الحروب والنزاعات التي تشهدها.