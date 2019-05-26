ليسوا مطالبين بإخفاء هويتهم.. قلق إسرائيلي بشأن أوضاع اليهود في ألمانيا

انتقد رئيس الكيان الإسرائيلي المحتل، ​رؤوفين ريفلين​، اليوم، الأحد، التحذيرات التي صرح بها مفوض الحكومة الألمانية فيليكس كلاين، بشأن أنه لا يمكن أن ينصح اليهود بارتداء العلامات الدينية البارزة في كل مكان في ألمانيا.



ووفقا لما نشرته "تايم أوف إسرائيل"، أعرب رئيس الكيان الإسرائيلي عن مخاوفه من التصريحات الألمانية على أبناء الطائفة ​اليهود​ية، المتواجدين في البلاد.



وأشار ريفلين​ إلى أن الحكومة الألمانية تشعر بالاستسلام، أمام هؤلاء الذين يهددون أمن اليهود في البلاد.



في وقت سابق كان فيليكس كلاين، قال في تصريحات إنه لا يمكن أن ينصح اليهود في ألمانيا بارتداء القلنسوة طوال الوقت؛ بسبب تزايد معاداة السامية والهجمات المعادية لليهود.



وردا على مخاوف رئيس الكيان الإسرائيلي، غرد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن اليهود ليسوا مطالبين بإخفاء هويتهم وديانتهم في ألمانيا أو خارجها.