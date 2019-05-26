امتحانات الدبلومات الفنية.. المسئولون: لا أخطاء وأوضاع اليوم هادئة

أكد مسئولون عن إدارة منظومة امتحانات الدبلومات الفنية، أن طلاب الدبلومات الفنية أدوا اليوم امتحاناتهم بهدوء.



وقالوا إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها، وأوضحوا أن جميع محاضر اللجان تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية في الامتحانات اليوم، وأن زمن الإجابة جرى وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.





