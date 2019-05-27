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ديني

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:00 ص
الدعاء بالعشر الأواخر
الدعاء بالعشر الأواخر من رمضان
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن الدعاء عبادة أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم بالحرص عليها والإكثار منها.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص ويداوم على الإكثار من الدعاء في أيام وليالي شهر رمضان المبارك، ناصحًا: هيا بنا نحيي سُنة الدعاء خاصة في هذه الساعات الثلاث: « عند الفطر، وفي السحر وعقب الأذان»، حيث إنها من أفضل الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء.

وأضاف أنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى استجابته لدعاء الداعين، في كثير من الآيات بالقرآن الكريم، مستشهدًا بما قال الله عز وجل: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» الآية 186 من سورة البقرة.

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