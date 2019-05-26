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فن

بعيدا عن الانتماء.. علي ربيع: أنا زمالكاوي اليوم رغم إني أهلاوي

الأحد 26/مايو/2019 - 05:13 م
على ربيع
على ربيع
أحمد إبراهيم
نشر الفنان على ربيع تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبل انطلاق مباراة نادى الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال ربيع: "بعيدًا عن كوني أهلاوي وانت زملكاوي، الزمالك الليلة هيلعب باسم مصر، نبعد أي انتماءات لأي نادي ونشجع من قلبنا بجد الزمالك، مهمه مش صعبة ولا مستحيلة، البطولة في إيدينا يا رجالة شدوا حيلكم".

يذكر أن علي ربيع يعرض له ضمن السباق الرمضاني مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ويشاركه البطولة صابرين، وصلاح عبد الله، وشيماء الصايغ، وكريم عفيفي، وولاء الشريف، إخراج وائل إحسان.
بعيدا عن الانتماء.. علي ربيع: أنا زمالكاوي اليوم رغم إني أهلاوي

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