طارق السيد: متفائل بفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية

عبر طارق السيد نجم الزمالك السابق عن تفاؤله الشديد، بقدرة الزمالك على عبور عقبة نهضة بركان فى لقاء الليلة والفوز بالكونفدرالية.



وقال السيد فى تصريحات لـ"صدي البلد" إن لاعبي الزمالك يدركون حجم المسئولية الملاقاة على عاتقهم، وسنحسم المباراة لصالحنا رغم احترامنا للمنافس، ولكن لن نفرط فى تلك البطولة.



وأوضح السيد أن تكاتف الجماهير ووقوفها خلف الفريق أهم داعم وسند للفريق لتجاوز عقبة بركان وقادرين على التتويج بالبطولة والاحتفال بالانتصار واللقب الأول للكونفدرالية.



وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بهدف وحيد الذى سجله لابا كودجا فى نهاية المباراة.