ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعليم الفيوم: 9539 طالبا أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيا

الأحد 26/مايو/2019 - 06:39 م
تعليم الفيوم: 9539
تعليم الفيوم: 9539 طالب أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول
الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك في إطار النظام التعليمي الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الرياضيات الفترة الصباحية 11050 طالبا وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الرياضيات إلكتروني وبلغ عددهم 9539 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1505 ، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 6 طلاب.

وفي الفترة المسائية بلغت نسبة 100 % من المدارس أدى امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكتروني، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الرياضيات 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة ، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.
تعليم الفيوم: 9539 طالبا أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيا
تعليم الفيوم: 9539 طالبا أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيا
تعليم الفيوم: 9539 طالبا أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيا

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق أصالة على دور دينا الشربيني في زي الشمس

مواقيت صلاة العيد.. تعرف على ميعاد الصلاة في جميع المحافظات

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم الفريق أمام نهضة بركان

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

ads

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما