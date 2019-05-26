تعليم الفيوم: 9539 طالبا أدوا امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيا

تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك في إطار النظام التعليمي الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الرياضيات الفترة الصباحية 11050 طالبا وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.



وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الرياضيات إلكتروني وبلغ عددهم 9539 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1505 ، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 6 طلاب.



وفي الفترة المسائية بلغت نسبة 100 % من المدارس أدى امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكتروني، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الرياضيات 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة ، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.