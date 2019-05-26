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برلمان

برلمانى: صندوق تحيا مصر أحد أهم الإنجازات لتوفير حياة كريمة للمواطن

الأحد 26/مايو/2019 - 08:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر منذ إنشائه قبل سنوات، ليكون معاونًا لأجهزة الدولة والمجتمع المدنى فى وضع حلول جذرية لمشكلات المجتمع التى تعوق التنمية، وتحقيق حياة كريمة للإنسان المصري التي تحمل الكثير من عواقب الاصلاح الاقتصادي.

وأوضح مشهور أن إنجازات الصندوق تشمل جميع المجالات، ويهتم بإعادة إحياء القرى الأكثر فقرا، كما ساهم الصندوق بدور فعال في علاج مشكلة العشوائيات وقدم دعما ماليا كبيرا، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية وبشكل خاص في سيناء التي يوليها اهتماما كبيرا، بالإضافة إلى باقي المحافظات، بما وفر فرص عمل لآلاف من الشباب.

وقال إن الصندوق نجح في انقاص عدد الغارمات في السجون إلى درجة غير مسبوقة، بالإضافة إلى نجاحه من خلال مساهمات المصريين فى القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس وتوفير العلاج لهم بالمجان، ومشاركته في مبادرة "نور حياة"، وتوفير 564 حضانة للأطفال المبسترين وخصوصًا فى الصعيد و1000 وحدة لغسيل الكلى، بالإضافة إلى مشاركته في "أطفال بلا مأوى".

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