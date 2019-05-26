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أخبار العالم

وزير خارجية قبرص يؤكد أهمية الاتحاد الأوروبي لبلاده

الأحد 26/مايو/2019 - 06:31 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الأحد، أن الانتخابات الأوروبية مهمة للغاية من أجل الديمقراطية بالنسبة لأوروبا وخاصة بالنسبة لجمهورية قبرص.

وقال خريستودوليديس بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع في مدينة بافوس وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية، إن"انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي كان أهم إنجاز منذ إنشاء جمهورية قبرص".
وأضاف وزير الخارجية القبرصي أن المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات يجب أن تبعث برسالة قوية إلى بروكسل بشأن أهمية الاتحاد الأوروبي لقبرص.
وتقف أوروبا على أعتاب انتخابات مصيرية، حيث يتوجه مواطنو 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم في البرلمان الأوروبي للفترة من 2019 إلى 2024 وذلك بعد انتهاء 7 دول من التصويت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

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