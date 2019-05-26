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رياضة

من ميكانيكي سيارات للاعب أسطوري.. مودا لاوال أكثر لاعب نيجيري شارك في أمم أفريقيا.. شاهد

الأحد 26/مايو/2019 - 06:20 م
مودا لاوال
مودا لاوال
محمد وديع
يبدأ موقع "صدى البلد" ومن اليوم، الأحد، وقبل 26 يوما من انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، تسليط الضوء على أبرز نجوم كاس الأمم على مدار تاريخها ومنذ انطلاقها.

واليوم نسلط الضوء على اللاعب النيجيري الأسطوري مودا شيرو لاوال، وكان أول لاعب أفريقي يشارك في 5 بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية منذ عام (1976 وحتى نسخة 1984).



وكان لاوال يعمل في بداية حياته ميكانيكي سيارات، إلا أن سحر كرة القدم أوقع به وانصرف عن إصلاح السيارات لينطلق في إصلاح مفاهيم كرة القدم في نيجيريا ويصبح أفضل لاعب في البلاد لمدة 25 عاما ويلعب 86 مباراة دولية، ويصبح أكثر اللاعبين النيجيرين تهديفا في بطولة كأس أفريقيا برصيد 12 هدفا.



وموداشيرو باباتوندي لاوال، من مواليد 8 يونيو 1954 ولد في أبيوكوتا في نيجيريا، وتوفي عام 1991، ولعب لنادي شوتنج ستارز في أغلب فترات مسيرته الكروية.

وتوفي لاوال في منزله في عام 1991، وقد سمي استاد أسيرو بمدينة أبيوكوتا باسمه تخليدا لذكراه في ولاية أوجون.
من ميكانيكي سيارات للاعب أسطوري.. مودا لاوال أكثر لاعب نيجيري شارك في أمم أفريقيا.. شاهد
من ميكانيكي سيارات للاعب أسطوري.. مودا لاوال أكثر لاعب نيجيري شارك في أمم أفريقيا.. شاهد

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