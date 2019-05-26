البحيرة تودع وكيل إدارة المرور في جنازة عسكرية مهيبة.. صور

شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة فى تشييع جثمان العميد إيهاب بركات وكيل إدارة المرور فى جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية اورين بمركز شبراخيت.



وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء مجدى القمرى_ مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الجنازة العسكرية للعميد إيهاب بركات -وكيل إدارة المرور بالبحيرة بمسقط رأسه بقرية أورين بمركز شبراخيت والذى وافته المنية مساء أمس الخميس إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيامه بتأدية واجبه بتنظيم حركة المرور، وتم تنظيم الجنازة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية بالمحافظة.



وينعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الفقيد ويتقدم بخالص التعازى لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله فى الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان وشارك فى تشييع الجنازة : حكمدار البحيرة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بمديرية الأمن والإدارة العامة للمرور بالبحيرة.

