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محافظات

لمناقشة مشاكل عدم انتظام مياه الشرب ببعض القرى.. محافظ الفيوم يجتمع مع رئيس شركة المياه

الأحد 26/مايو/2019 - 06:21 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مع اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعا موسعا لمناقشة وضع القرى التى لم تنتظم فيها مياه الشرب خاصة في مركزي اطسا وسنورس.

واستعرض اللواء هشام درة رئيس الشركة الوضع القائم داخل هذه القرى والتى تستوجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة بجانب إزالة بعض المشاكل والعقبات التى تعوق عمليات التنفيذ والانتهاء من هذه الأعمال حتى تنتظم وصول مياه الشرب لهذه القرى بجانب زيادة الضغوظ داخل الشبكات.

وأضاف "درة" أنه جار عمل تقفيلة عزبة الصفيح والانتهاء منها خلال أيام بجانب تنفيذ وحدات رفع أبوحمرا- الشيخ سعد - سلوت كما يتم تنفيذ وحدة رفع بقرية كحك بحرى وسيتم الانتهاء منها فى غضون أسبوعين من بدء التنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم الانتهاء من غسيل خط العدوه سيلا خلال سبعة ايام لتحسين الضغوط ببعض أجزاء من مدينة الفيوم هذا بجانب الانتهاء من تقفيلة دسيا خلال ٤٨ ساعة.

وأشار درة إلى أنه سيتم تنفيذ وحدة رفع لعزبة اللواج وتنفيذ ٥٠٠ متر من المواسير البلاستيكية بقطر ١٦٠ مم بقرية الغرق وتشغيل خط قصر الباسل دانيال بقطر ٨٠٠ مم بعد إزالة العقبات والمشاكل التى كانت تتعلق بمسار الخط مع هيئة الطرق بالمحافظة وذلك لتحسين الضغوط وزيادة كميات المياه فى قرى الغرق التى كانت تعانى من ضعف ضغوط مياه الشرب.

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