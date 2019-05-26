أهمية الوقت .. ندوة في مسجد الإمام الحُسين الليلة

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، ندوة علمية كبرى بعنوان «أهمية الوقت» بملتقى الفكر الإسلامي، وذلك الليلة بمسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه.
وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم الأحد أن الندوة المقامة اليوم الأحد 21 رمضان 1440هـ الموافق 26 مايو 2019م , جاءت في إطار رسالة الأوقاف التثقيفية والدعوية والتنويرية .
وأضافت أنه يُحاضر في ندوة الأوقاف عن أهمية الوقت بملتقى الفكر الإسلامي، بساحة مسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه- اليوم كل من الدكتور أشرف فهمي، والدكتور عبد الله حسن، والدكتور هشام عبد العزيز.
وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم الأحد أن الندوة المقامة اليوم الأحد 21 رمضان 1440هـ الموافق 26 مايو 2019م , جاءت في إطار رسالة الأوقاف التثقيفية والدعوية والتنويرية .
وأضافت أنه يُحاضر في ندوة الأوقاف عن أهمية الوقت بملتقى الفكر الإسلامي، بساحة مسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه- اليوم كل من الدكتور أشرف فهمي، والدكتور عبد الله حسن، والدكتور هشام عبد العزيز.