أهمية الوقت .. ندوة في مسجد الإمام الحُسين الليلة

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، ندوة علمية كبرى بعنوان «أهمية الوقت» بملتقى الفكر الإسلامي، وذلك الليلة بمسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه.



وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم الأحد أن الندوة المقامة اليوم الأحد 21 رمضان 1440هـ الموافق 26 مايو 2019م , جاءت في إطار رسالة الأوقاف التثقيفية والدعوية والتنويرية .



وأضافت أنه يُحاضر في ندوة الأوقاف عن أهمية الوقت بملتقى الفكر الإسلامي، بساحة مسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه- اليوم كل من الدكتور أشرف فهمي، والدكتور عبد الله حسن، والدكتور هشام عبد العزيز.



