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ديني

أهمية الوقت .. ندوة في مسجد الإمام الحُسين الليلة

الأحد 26/مايو/2019 - 06:15 م
مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين
أمل فوزي
تقيم وزارة الأوقاف المصرية، ندوة علمية كبرى بعنوان «أهمية الوقت» بملتقى الفكر الإسلامي، وذلك الليلة بمسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه.

وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم الأحد أن الندوة المقامة اليوم الأحد 21 رمضان 1440هـ الموافق 26 مايو 2019م , جاءت في إطار رسالة الأوقاف التثقيفية والدعوية والتنويرية .

وأضافت أنه يُحاضر في ندوة الأوقاف عن أهمية الوقت بملتقى الفكر الإسلامي، بساحة مسجد الإمام الحسين -رضي الله تعالى عنه- اليوم كل من الدكتور أشرف فهمي، والدكتور عبد الله حسن، والدكتور هشام عبد العزيز.

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