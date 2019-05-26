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مرأة

بعد تعافيها من السرطان.. ياسمين غيث تبهر متابعيها.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 06:09 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين غيث صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

تألقت ياسمين بإطلالة سواريه، حيث ارتدت فستان أسود طويل تميز بتصميمه المختلف، ونسقت معهما حذاء باللون الاسود ،واعتمدت ياسمين على تسريحة شعر بسيطة ومكياجا متناسقا مع ملامحها ، واختارت بعض الأكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.

يذكر أن غيث أصيبت بورم سرطانى منذ فترة، وأجرت على أثره عملية جراحية للتخلص منه، وخضعت لتلقى العلاج الكيماوى والإشعاع والهرموني.

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