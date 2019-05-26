مرصد الكهرباء: 19 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد 19 ألفا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السلت خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد 27 ألفا و800 ميجاوات مقابل 27 ألفا و700 ميجاوات أمس السبت، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس السبت 21 ألفا و700 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و45 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وأنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.