ضبط 5 أشخاص قتلوا 2 وأصابوا آخر في سوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة بمركز ساقلته في سوهاج، من إلقاء القبض علي 5 أشخاص متهمين بقتل شخصين وإصابة اخر منتصف الشهر الجاري بدائرة مركز ساقلته بسبب خلاف علي قطعة ارض زراعية.



وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا ضبط كل من "يوسف.ت.م.ي" 35 عاما سائق، وشقيقه "محمد" 46 عاما مدرس، و"عوض.ح.ع" 60 عاما مزارع و"محمد.ع.ح" 32 عاما عامل و"شحات.ع.م" 32 عاما عامل وبحوزتهم 5 بنادق آلية وذلك لقيامهم باطلاق الأعيرة النارية علي افراد ينتمون لعائلة اولاد شحات مما اسفر عنه مصرع كل من "محمد.ص.م"، 28 عاما عامل، و"أنور.ح.أ"، 15 عاما طالب نتيجة اصابتهما بطلقات نارية، كما أصيب "احمد.م.م"، 14 عاما طالب بطلق ناري.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

