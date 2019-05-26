صعود البورصة المصرية نتيجة مكاسب أسهم قيادية.. وتراجع السوق السعودية

شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا، اليوم الأحد، تحت ضغط القطاع المالي والبتروكيماويات، بينما ارتفعت البورصة المصرية نتيجة مكاسب أسهم قيادية.





وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اثنين في المئة، مع تراجع سهم بنك ساب 3.5 في المئة، وسهم مجموعة سامبا المالية، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 3.4 %، وسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في البلاد 3.3%.





وهبط سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2 %، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 2.4%.





وانخفض سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق، الذي تم إدراجه في البورصة يوم الأربعاء، 4.8 % إلى 23.3 ريال (6.22 دولار)، من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 26 ريال.





وسجل سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة، أسوأ أداء في السوق بتراجعه 6.2 %.





وتراجع المؤشر السعودي عشرة في المئة هذا الشهر، في موجة بيع حفزتها نزاعات تجارية عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية. ورغم ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعا سبعة في المئة منذ بداية العام، مدعوما بشكل رئيسي بتدفق أموال من الخارج إلى الأسهم السعودية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 %، بدعم من أسهم شركات الطاقة والاتصالات.





وقفز سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 8.6%، مع استئناف تداوله، بعدما أفصحت الشركة بأنها تبحث مع بنوك سبل تحويل مبالغ محتجزة من استثمارها في كوريا الشمالية، في ظل الاستثناء الذي حصلت عليه من مجلس الأمن.





وصعد سهم الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 7.3 %، وسهم المصرية للاتصالات 4.3 %.





وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وتراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 5.3 في المئة، وسهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 3.6 %، بينما هبط سهم ديار للتطوير العقاري 1.6 %.



