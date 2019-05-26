أيادي التعمير تصل قرى الوادي الجديد.. توصيل الصرف الصحي لـ4 قرى.. وبروتوكولات مع المؤسسات المجتمعية وبيت الزكاة المصري لدعم الأكثر احتياجا

مبادرات السيسي تجني ثمارها على أرض الواحات

مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجًا

البدء في تطوير 5 قرى ضمن مشروع تطوير 15 قرية على مستوى المحافظة

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة، والتي أولتها القيادة السياسية اهتماما خاصًا، من بداية مشروع المليون ونصف فدان وحتى مبادرة زراعة المليون ونصف المليون نخلة على أراضيها.وكانت البداية عندما أعلن اللواء محافظ الزملوط عن دعم مالي من وزارة التنمية المحلية للمحافظة قدره 5 ملايين جنيه لتطوير حوالي 200 منزل بقرى درب الأربعين جنوب واحة باريس ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.وأكد المحافظ خلال لقائه مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالقاهرة، أن اللقاء تضمن مناقشة احتياجات القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة وتطويرها، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع جميع الجهات من أجل دعم القرى الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة المرافق وتطوير المنازل بها لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين على أرض الوادي الجديد.من جانب آخر، أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بـ4 قرى على مستوى المحافظة منها قرية عدن التابعة لمركز باريس بتكلفة 7.5 مليون جنيه، ومشروع ثانٍ فى قرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومشروع ثالث بقرية عبد المجيد الجغيل، التابعة لمركز الفرافرة بتكلفة 7.5 مليون جنيه.وقال حسين إن المديرية أنهت مشروع صرف صحى متكامل بقرية مرزوق بمركز بلاط بتكلفة 5 ملايين جنيه، ودخلت بالفعل هذه المشروعات الخدمة، فى إطار توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتوصيل الخدمات والمرافق لجميع القرى بمراكز المحافظة الإدارية.ومن أجل دعم البناء والتطوير المستمر لقرى المحافظة التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، في الأمس القريب، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لدعم القرى والحالات الأكثر احتياجا بالمحافظة.وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على دعم القرى الأكثر احتياجا والمساهمة في التطوير الشامل للعديد من قرى المحافظة.كانت محافظة الوادى الجديد أعلنت أمس، السبت، عن استكمال مشروع تطوير 15 قرية على مستوى المحافظة، في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون مع بنوك ومؤسسات خيرية لدعم تلك القرى التي تم إدراجها وفقًا لدرجة الاحتياج لتلك القرى.وأكد محافظ الوادي الجديد، أن المرحلة الأولى بالمشروع تشمل تطوير 5 قرى وهى قرية الشركة 55 بمركز الخارجة، وعزب القصر بمركز الداخلة، وعمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، وعين عيش بمركز بلاط، والقرية الثانية بدرب الأربعين بمركز باريس.وقال "الزملوط" إنه جار إنشاء محطات مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي ورصف طرق داخلية وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل لأبناء تلك القرى، وذلك بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي بكل قرية.