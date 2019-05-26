الأسد ومسجد الأزهر.. حكاية رهان دوري الأبطال بين محمد صلاح وساديو ماني

بإجراءات تحفيزية وروح معنوية مرتفعة يدخل أبطال ليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي أملا في تحقيق لقب البطولة الأقوى عالميا على مستوى الأندية.



ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد يتزين لاستقبال طرفي المباراة من انجلترا يوم 1 يونيو، في مباراة يصفها الكثيرون بـ المتممة للفريق الإنجليزي ليفربول بعد موسم استثنائي على مستوى الأداء والنتائج ولكن بدون بطولات، بينما قد تكون تميمة الحظ لتوتنهام الذي وصل إلى النهائي بمعجزة بعد ريمونتادا تاريخية في أمستردام امام الكبير أياكس.



وفي تصريحات متداولة لـ نجوم ليفربول الذين يعول عليهم الجمهور، وأبرزهم محمد صلاح و ساديو ماني، تناقلت المواقع الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحا لـ ماني أوضح فيه أن هناك رهانا بينه وبين النجم المصري محمد صلاح حول التسجيل في تلك المباراة.



ماني قال "لقد أخبرت الملك المصري محمد صلاح إذا سجل هدفًا في النهائي فـ سيأخذني لزيارة مسجد الأزهر في مصر، وإذا سجلت أنا هدفًا في النهائي سأجلب له أسد له كهدية".



وبين فرصة كل منهما في الحصول على هديته، تفاعلت الجماهير مع منشور ماني بتعليقات مشجعة أخرى ساخرة، حيث قال Osama El Halawany: والنبي قول لصلاح ميجبش الأسد وانتوا جايين الازهر مش طالبه قلق، بينما علق Ahmed Elmnawy: كدا يعني هتعملوا اسيستات لبعض !.



وقال Mohamed Samir يا خوفي لتسجلو انتو الإثنين وتخسرو في الاخر، فيما تساءل Tarek Elfarouk: ولو انتو الاتنين جبتو ؟.



ويدخل ليفربول المباراة النهائية بعد الفوز بـ 4 أهداف مقابل لاشيء على برشلونة في انفيلد في مفاجأة من العيار الثقيل، بينما ترغب جماهيره في إحراز البطولة الغائبة عن الفريق منذ 2005، بعد الوصول للنهائي العام الماضي والخروج أمام ريال مدريد.