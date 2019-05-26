ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

الأسد ومسجد الأزهر.. حكاية رهان دوري الأبطال بين محمد صلاح وساديو ماني

الأحد 26/مايو/2019 - 06:44 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
أحمد سالم
بإجراءات تحفيزية وروح معنوية مرتفعة يدخل أبطال ليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي أملا في تحقيق لقب البطولة الأقوى عالميا على مستوى الأندية.

ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد يتزين لاستقبال طرفي المباراة من انجلترا يوم 1 يونيو، في مباراة يصفها الكثيرون بـ المتممة للفريق الإنجليزي ليفربول بعد موسم استثنائي على مستوى الأداء والنتائج ولكن بدون بطولات، بينما قد تكون تميمة الحظ لتوتنهام الذي وصل إلى النهائي بمعجزة بعد ريمونتادا تاريخية في أمستردام امام الكبير أياكس.

وفي تصريحات متداولة لـ نجوم ليفربول الذين يعول عليهم الجمهور، وأبرزهم محمد صلاح و ساديو ماني، تناقلت المواقع الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحا لـ ماني أوضح فيه أن هناك رهانا بينه وبين النجم المصري محمد صلاح حول التسجيل في تلك المباراة.

ماني قال "لقد أخبرت الملك المصري محمد صلاح إذا سجل هدفًا في النهائي فـ سيأخذني لزيارة مسجد الأزهر في مصر، وإذا سجلت أنا هدفًا في النهائي سأجلب له أسد له كهدية".

وبين فرصة كل منهما في الحصول على هديته، تفاعلت الجماهير مع منشور ماني بتعليقات مشجعة أخرى ساخرة، حيث قال Osama El Halawany: والنبي قول لصلاح ميجبش الأسد وانتوا جايين الازهر مش طالبه قلق، بينما علق Ahmed Elmnawy: كدا يعني هتعملوا اسيستات لبعض !.

وقال Mohamed Samir يا خوفي لتسجلو انتو الإثنين وتخسرو في الاخر، فيما تساءل Tarek Elfarouk: ولو انتو الاتنين جبتو ؟.

ويدخل ليفربول المباراة النهائية بعد الفوز بـ 4 أهداف مقابل لاشيء على برشلونة في انفيلد في مفاجأة من العيار الثقيل، بينما ترغب جماهيره في إحراز البطولة الغائبة عن الفريق منذ 2005، بعد الوصول للنهائي العام الماضي والخروج أمام ريال مدريد.

ترشيحاتنا

بسبب تجريم تعدد الزوجات.. النائب محمد فؤاد يرفض مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

شاهد.. ميدو بصحبة أولاده قبل التوجه إلى برج العرب لـ مؤازرة الزمالك

3 أسباب تمنح كأس الكونفدرالية للزمالك

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

ads

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما