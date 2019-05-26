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ديني

3 بعثات حج و63 ألف جنيه جوائز مسابقة الأوقاف للأئمة في الشعر والقصة

الأحد 26/مايو/2019 - 06:39 م
أمل فوزي
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن مسابقتين للأئمة والواعظات، من ذوي المواهب اللغوية في الشعر، أو كتابة القصة أو كتابة المقال، وذلك في إطار إيمان الوزارة بأهمية اللغة العربية للأئمة والخطباء والواعظات، وضرورة تنمية مهاراتهم اللغوية ومواهبهم الأدبية.

وأوضحت «الأوقاف»، في بيان لها اليوم، الأحد، أن المسابقة الأولى: للأئمة والواعظات خريجي كليات اللغة العربية وذوي المواهب اللغوية في الشعر، أو كتابة القصة أو كتابة المقال، مع إتقان قواعد وأساسيات اللغة العربية، بحيث يقدم المتسابق أفضل ثلاثة أعمال أدبية من الشعر أو القصة أو المقال من نتاجه الأدبي والفكري، مع اجتيازه الاختبارات الخاصة بذلك.

وقالت: "وتكون جوائز هذه المسابقة ثلاث بعثات حج لمرافقة بعثة الحج، و 2 إيفاد رمضان، بشرط اجتياز اختبار القرآن الكريم لإيفاد رمضان، وفقه الحج لبعثات الحج، إضافة إلى خمس جوائز مالية، وذلك كله شريطة ألا تقل درجة أي اختبار تحريري أو شفوي أو عمل أدبي عن 65%".

وأضافت أن المسابقة الثانية لغير خريجي كليات اللغة العربية من الأئمة والواعظات، وتقوم على شقين؛ الأول: الإجابة عن أسئلة المسابقة وعددها ثلاثون سؤالا على ثلاثين يومًا يبدأ نشرها من 1 شوال 1440هــ، ويكلف الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب، بالإشراف على نشرها.

وتابعت: "وثانيها اجتياز اختبار أساسيات وقواعد اللغة العربية"، مشيرة إلى أن الجوائز هي عشرون ألف جنيه للأول، خمسة عشر ألف جنيه للثاني، عشرة آلاف جنيه للثالث، وخمسة آلاف جنيه للرابع، وثلاثة آلاف جنيه للخامس، فضلًا عن خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألفا جنيه.

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