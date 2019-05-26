مي سليم تثير الجدل بالأخضر الستان.. صور

شاركت الفنانة مى سليم، جمهورها ومتابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وتألقت مي من خلال ارتدائها بنطلون جينز أزرق و عباءة رمضانية باللون الاخضر من القماش الستان، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة للغاية، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء باللون الذهبي، وهو ما تناسب وتلاءم مع إطلالتها بشكل كبير.



وتركت مي شعرها منسدلا على كتفيها وبدا أطول مما ظهرت به مؤخرا، واختارت مي بعض اللمسات البسيطة من المكياج وإظهار جمال عينيها بعمل الإسموكي إيز، بينما اختارت اللون البني الغامق لشفتيها.