ضبط عنصر إجرامى فى البدرشين بحوزته ١٥ كيلو بانجو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عنصر إجرامى بالبدرشين وبحوزته أكثر من 15 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة البدرشين بالجيزة قيام أحد الأشخاص (عاطل - 42 سنة، ومقيم بدائرة مركز البدرشين - سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة مسكن - سرقة متنوعة - سرقة وسائل نقل آخرهم قضية "سرقة مسكن"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم.



وعقب تقنين الإجراءات، وجه اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت المذكور، وتم ضبطه وعثر بحوزته على "41 لفافة ورقية مختلفة الأحجام - 3 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم وزنت جميعها 15 كيلو، و170 جراما من نبات البانجو المخدر - بندقية خرطوش عيار 12 مم و18 طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

