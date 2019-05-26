ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع.. ويسجل 16.79 فى نهاية التعاملات

الأحد 26/مايو/2019 - 06:33 م
الدولار
الدولار
قسم الأقتصاد
شهد سعر صرف الدولار تراجعا إضافيا اليوم أمام الجنيه المصرى بعد أن كان قد سجل تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وبلغ فى التعاملات الرسمية وفقا للبنك المركزى المصرى 7916. جنيه مقابل 16.91جنيه للبيع.

وينشر "صدى البلد" سعر صرف الدولار، اليوم الأحد بالبنوك، وشهد الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2019 تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وما زالت عملية تحسُّن العملية المحلية أمام العملة الخضراء مستمرا، ووفقا لأسعار الدولار اليوم بالبنوك فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 16.83 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 16.83 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 16.8 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، وسعر الدولار في المصرف المتحد 16.8 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.81 جنيه للشراء، 16.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار حالة من الاستقرار عند 16.85 جنيه للبيع مقابل 16.9 للشراء فى 5 بنوك وهى البنك الأهلى اليونانى بمصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAI، بنك البركة.

ترشيحاتنا

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الأسعار نزلت الأرض.. هبوط قيمة هواتف هواوي في سوق المستعمل

تعمل بـ الطاقة النووية.. روسيا تدشن وحش المحيطات لتدعيم أسطولها البحرى

اللهم نصرك.. ياسمين الخطيب تساند الزمالك في نهائي الكونفدرالية

قراءة فى تشكيل الزمالك .. جروس يهاجم بقوة وتغييرات فى الدفاع والخط الأمامي

قبل نهائي دوري الأبطال.. كواليس تهديد محمد صلاح بسبب الصيام

ads

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما