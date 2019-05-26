الدولار يواصل التراجع.. ويسجل 16.79 فى نهاية التعاملات

شهد سعر صرف الدولار تراجعا إضافيا اليوم أمام الجنيه المصرى بعد أن كان قد سجل تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وبلغ فى التعاملات الرسمية وفقا للبنك المركزى المصرى 7916. جنيه مقابل 16.91جنيه للبيع.





وينشر "صدى البلد" سعر صرف الدولار، اليوم الأحد بالبنوك، وشهد الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2019 تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وما زالت عملية تحسُّن العملية المحلية أمام العملة الخضراء مستمرا، ووفقا لأسعار الدولار اليوم بالبنوك فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 16.83 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 16.83 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 16.8 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، وسعر الدولار في المصرف المتحد 16.8 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.81 جنيه للشراء، 16.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.



