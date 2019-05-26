نقل مجدي البحيري للمستشفى بعد سقوطه أثناء تصوير آخر مشاهد أبو جبل

سيطرت حالة من الرعب والقلق على فريق عمل المسلسل التليفزيوني الجديد "أبو جبل"، ظهر اليوم الأحد، بعد سقوط الفنان مجدي البحيري مغشيًا عليه، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث العمل.



وفوجئ العاملون في البلاتوه بسقوط مجدي مغشيًا عليه، أثناء تصوير أحد المشاهد، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة له، وإجراء بعض الفحوصات والأشعة.



وطالب الأطباء مجدي بالحصول على الراحة اللازمة بعد الإجهاد الكبير الذي تعرض له، عقب قيامه بالتصوير لأكثر من 16 ساعة متواصلة.



ويجسد مجدي خلال أحداث المسلسل الذي يعرض حاليًا على قنوات ON E ، وتليفزيون دبي، شخصية "بلطجي الغلابة" عطية الأقرع، الذي يبحث عن حقوق أبناء منطقته من الضعفاء وغير القادرين، ومن ضمنهم "أبو جبل" الذي يجد نفسه متورطًا في عدد من الأزمات، حيث يحاول عطية الوقوف إلى جانبه ومساعدته في حل تلك المشاكل.



يذكر أن مسلسل "أبو جبل"، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسى، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسني، عائشة بن أحمد، غفران محمد، ومجدي البحيري.