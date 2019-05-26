رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة

أقيمت بدار الحرس الجمهوري مأدبة الإفطار السنوية التي ينظمها الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم وأستاذ القانون الدولي.



شارك في الحفل نحو 500 شخص من كبار رجال الدولة والقضاة والمحامين ورموز الرياضة أبرزهم اللواء سامي دياب قائد الحرس الجمهوري الأسبق والمستشار محمد صبحي عضو مجلس ادارة نادي القضاة والمستشار علي رزق رئيس النيابة الادارية السابق والمستشار زين الهواري نائب رئيس هية النيابة الادارية.



ومن رموز الرياضة حضر مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ومصطفى يونس وجمال عبدالحميد نجوم منتخب مصر السابقين.



وأكد إلياس خلال كلمته أن حفل الإفطار السنوي من أفضل الأعمال التي يشعر خلالها بالسعادة، لروح المحبة والود التي تسود بين الحاضرين ولقائه برموز المجتمع المصري بعد غياب ولحرصه علي تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في تنمية وتطوير المجتمع المصري.