ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة

الأحد 26/مايو/2019 - 08:30 م
صدى البلد
يسري غازي
أقيمت بدار الحرس الجمهوري مأدبة الإفطار السنوية التي ينظمها الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم وأستاذ القانون الدولي.

شارك في الحفل نحو 500 شخص من كبار رجال الدولة والقضاة والمحامين ورموز الرياضة أبرزهم اللواء سامي دياب قائد الحرس الجمهوري الأسبق والمستشار محمد صبحي عضو مجلس ادارة نادي القضاة والمستشار علي رزق رئيس النيابة الادارية السابق والمستشار زين الهواري نائب رئيس هية النيابة الادارية.

ومن رموز الرياضة حضر مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ومصطفى يونس وجمال عبدالحميد نجوم منتخب مصر السابقين.

وأكد إلياس خلال كلمته أن حفل الإفطار السنوي من أفضل الأعمال التي يشعر خلالها بالسعادة، لروح المحبة والود التي تسود بين الحاضرين ولقائه برموز المجتمع المصري بعد غياب ولحرصه علي تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في تنمية وتطوير المجتمع المصري.
رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة
رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة
رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة
رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة
رموز الرياضة والقضاء يشاركون في حفل إفطار مستشار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

الدولار يواصل التراجع.. ويسجل 16.79 فى نهاية التعاملات

حكاية نجم.. المصري رأفت عطية صاحب أول هدف في بطولة أمم أفريقيا

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

حازم إمام وسط الجماهير متوجها إلى برج العرب لمؤازرة الزمالك

ميسي يظهر فى لقطة محرجة بنهائي كأس إسبانيا.. فيديو

الزمالك ونهضة بركان.. تعليق متزن من إبراهيم سعيد عن نهائي الكونفدرالية

ads

نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

نهائي الكونفيدرالية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

ميسي يظهر فى لقطة محرجة بنهائي كأس إسبانيا.. فيديو

قبل انطلاق نهائي الكونفدرالية .. عبدالله السعيد يوجه رسالة دعم لفريق الزمالك

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

نهائي الكونفدرالية.. هيثم فاورق ينشر صور عائلته من استاد برج العرب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما