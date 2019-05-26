مدرب الإعلاميين: رغم أهلاويتي الشديدة أتمنى فوز الزمالك بـ الكونفدرالية

أعرب جميل حلمي المدير الفني لنادي الإعلاميين، عن تفاؤله بقدرة نادي الزمالك على عبور عقبة نهضة بركان المغربي والتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية.



وقال حلمي: "رغم اهلاويتي الشديدة ولكن أتمنى أن يعبر الزمالك تلك العقبة لأنه ممثل مصر الوحيد فى تلك البطولة، وكلنا خلفه وسأكون سعيدا للغاية لو فاز الزمالك باللقب بالليلة".



وطالب حلمي لاعبي الزمالك بضرورة الهدوء داخل الملعب طوال فترات المباراة، مع الضغط المبكر على الخصم لإربكاهم والسعي لتسجيل أهداف وتعويض فارق الهدف.