ثلاث شركات تنقل مشجعي تنزانيا لحضور كأس الأمم وزيارة الأماكن السياحية

أعلنت الحكومة التنزانية بالاشتراك مع اتحاد كرة القدم التنزاني (TFF) أسماء ثلاث شركات طيران لنقل مشجعي كرة القدم التنزانيين الراغبين في السفر للقاهرة لدعم الفريق الوطني التنزاني الــــــ "نجوم" خلال كأس إفريقيا للأمم 2019 (AFCON) التي تقام بـ مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.



وقال مدير التطوير الرياضي التنزاني، يوسف سنجو، إن الشركات الثلاث فازت بهذا العطاء بعد أن أجريت عملية فرز دقيقة اختيار الشركات الأجدر بنقل المشجعين التنزانيين.



وقال ممثل إحدى الشركات المشاركة في نقل الركاب، إنهم مستعدون جيدًا لخدمة جميع التنزانيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر وسيقدمون تأشيرة دخول لــ مصر ووسائل نقل وأماكن إقامة لمدة عشرة أيام من المباريات التي سيلعبها المنتخب الوطني التنزاني.



وأضاف: سنقدم خدمة ممتازة للمشجعين الذين سيكونون قادرين على المشاركة وسنقدم رحلات خاصة إلى مناطق الجذب السياحي في مصر.