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أنت هتعلي صوتك عليا.. مشاجرة كلامية بين أحمد فتحي ومقدمة برنامج رامز.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 07:25 م
أحمد فتحي في رامز
أحمد فتحي في رامز في الشلال
خالد محيي الدين
بدأت مشاجرة كلامية بين الفنان أحمد فتحي ومقدمة برنامج مقلب "رامز في الشلال" عند وصوله لموقع التصوير.

واعترض الفنان علي أسلوب المذيعة وحديثة معه، قائلا "أنت هتعلي صوتك عليا"، وسرعان ما تداركت مقدمة البرنامج مزاح الفنان أحمد فتحي.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

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