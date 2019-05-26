ميسي يظهر فى لقطة محرجة بنهائي كأس إسبانيا.. فيديو

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة نجمه المخضرم ميسي، كأس ملك إسبانيا لصالح منافسه فالنسيا بعدما هُزم في مباراة أمس السبت، بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد بينتو فيامارين فى غطار المباراة النهائية للبطولة.



واكتفى برشلونة بقيادة البرغوث الأرجنتيني ميسي بكأس واحدة هي بطولة الدوري الإسباني، التي حسمها قبل أسابيع قليلة مضت، إذ سبق أن خسر الصراع على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وأتبع ذلك بخسارة نهائي كأس الملك بنتيجة 1-2.



وأحرز فالنسيا الهدف الأول في الدقيقة 21 بواسطة اللاعب كيفين غاميرو، وأعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن ينجح ليونيل ميسي بإحراز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 73 من المباراة.



وشهدت المباراة تألق لاعب خط الوسط في فالنسيا الفرنسي فرانسيس كوكولين، الذي نجح في الدقيقة 92 من المباراة بالاستحواذ على الكرة وتمريرها بين قدمي ميسي قبل أن يفقده توازنه ويسقطه أرضا، ما أوقعه فى موقف محرج أمام جمهوره.



وفي وقت لاحق تمكن كوكولين، البالغ من العمر 28 عاما والذي انضم إلى الفريق في يناير 2018 قادما من أرسنال مقابل 14 مليون يورو، من الاستحواذ على الكرة مرة أخرى ومنع ميسي من الحصول عليها وراوغه بذكاء.



وبعد هذا يبدو أن ميسي تبقت أمامه محاولة أخيرة للحصول على كأس أخرى هي بطولة "كوبا أميركا"، وذلك مع منتخب الأرجنتين.



