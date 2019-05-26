نهائي الكونفيدرالية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن فخرها بمشجعي نادي الزمالك الذين تحملوا مشقة السفر إلى استاد برج العرب لمؤازرة فريقهم أمام المغربي نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.



وكتبت الخطيب عبر حسابها على "تويتر" تحية لكل مُشجع زملكاوي تحمل مشقة الصيام والحر والسفر، عشان يكون في ظهر فريقه.





يذكر أن الزمالك خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 0-1 في الأراضي المغربية، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

