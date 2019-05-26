حفل إفطار مجلس الدولة يبدأ بالسلام الجمهورى وفيلم تسجيلي

بدأ حفل الإفطار الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، بالسلام الجمهورى وعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ المجلس .



ويشهد الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، من أبرزهم من رجال القضاء الشهيد هشام بركات والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان، ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسي والشهيد أحمد الشبراوي والشهيد عماد أمير رشدي والشهيد ابانوب صابر والشهيد مينا مجدي .



كما يتم تكريم عدد من رجال الشرطة هم الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعماني، كما سيتم تكريم أسماء مستشاري مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضي وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطائهم هذا العام.