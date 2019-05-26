حسام موافي: التطور التكنولوجي لن يلغي كشف الطبيب.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن التطور التكنولوجي لن يلغي أهمية كشف الطبيب.



وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية لا تغني عن الكشف الطبي.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني: «لا يصح أن تلغي هذه التكنولوجيا الكشف عند الطبيب».

