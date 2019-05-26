ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسام موافي: التطور التكنولوجي لن يلغي كشف الطبيب.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 08:29 م
حسام موافي
حسام موافي
محمد القاضي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن التطور التكنولوجي لن يلغي أهمية كشف الطبيب.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية لا تغني عن الكشف الطبي.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني: «لا يصح أن تلغي هذه التكنولوجيا الكشف عند الطبيب».

ترشيحاتنا

عائلة الطيار السعودي المفقود تكشف مفاجأة حول اختفاء ابنها

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

الأولى روسية الصنع.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حكاية نجم.. المصري رأفت عطية صاحب أول هدف في بطولة أمم أفريقيا

فاضل على الحلو دقة.. مشوار الزمالك ونهضة بركان قبل رفع كأس الكونفدرالية الأخيرة

ads

نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

وقف برنامج وإحالة للتحقيق .. الأعلى يتخذ 3 قرارات ضد بسمة وهبة وخالد الغندور ويبحث شكاوى رئيس الزمالك

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

نهائي الكونفيدرالية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

صفقة القرن.. مليارات الدولارات من دول عربية لإتمامها وفلسطين غائبة

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما