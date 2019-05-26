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منوعات

حيلة جديدة.. سيدة هندية تطلي سيارتها بـ روث الأبقار لتبريدها من الحر الشديد

الأحد 26/مايو/2019 - 08:31 م
صدى البلد
محمد علي
ربما يعاني الكثيرون من ارتفاع درجات حرارة سياراتهم في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية في فصل الصيف، وهو ما يجعل الكثير من النصائح تأتي بضرورة عمل الصيانة الدورية على ماتور السيارة ومبردها، لكن ما قامت به إحدى سكان مدينة أحمد آباد الهندية، خرج عن كل مألوف لتبريد سيارتها في الشهور الحارة، وفق ما ذكرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعد تفكير طويل، اختارت إحدى سكان مدينة أحمد آباد في الهند، تبريد سيارتها بحيلة جديدة، بطلائها بالكامل بروث الأبقار.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور السيارة والتي تم التعليق عليها: "هذا أفضل استخدام لروث الأبقار رأيته في حياتي".

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "لمواجهة درجة الحرارة البالغة 45 درجة مئوية ولحماية السيارة من السخونة، قامت سيجال شاه بتغطية سيارتها بروث الأبقار حتى تظل باردة".

وتسببت صور السيارة في إدهاش الكثيرين، حيث تساءل البعض عن مدى تبريد الروث للسيارة، وكيف يتعامل أصحابها مع الرائحة.

أوضحت مالكة السيارة، أنها أصبحت باردة حتى بدون استخدام تكييف الهواء.
حيلة جديدة.. سيدة هندية تطلي سيارتها بـ روث الأبقار لتبريدها من الحر الشديد

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