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حوادث

رئيس نادى مجلس الدولة: دول وجماعات إرهابية تسعى لتخريب مصر ومؤسساتها

الأحد 26/مايو/2019 - 08:18 م
المستشار سمير البهى
المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة
محمد زهير
أكد المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن هناك جماعات إرهابية ودول تسعى إلى تخريب مصر ومؤسساتها وهيئاتها، ولذا يجب على الجميع التعاون والتضافر لمواجهة التطرف.

وقال البهي، خلال حفل الإفطار الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة، إن وسائل الإعلام عليها مسئولية كبيرة لإظهار الحقيقة، لذا يجب عليهم تحرى الدقة والمصداقية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذى تحاول الجماعات الإرهابية بثه فى روح الشباب.

وأضاف أن المصريين يعلمون كم التضحية التى قدمها الشهداء سواء من رجال القضاء والشرطة والجيش ويسعون لتحقيق أحلام أبنائها.

وتم على هامش الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، من أبرزهم من رجال القضاء الشهيد هشام بركات والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان، ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسي والشهيد أحمد الشبراوي والشهيد عماد أمير رشدي والشهيد أبانوب صابر والشهيد مينا مجدي، ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعماني، كما سيتم تكريم أسماء مستشاري مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضي وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطاؤهم هذا العام.

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