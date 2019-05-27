الطماطم مع الليمون.. ماسك يخلصك من الرؤوس السوداء

تعاني أغلب الفتيات من مشكلة الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه،وخاصةً في منطقة الأنف والذقن، ما يتسبب في الاحراج الشديد لدى أغلب الفتيات.



لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة،رشا شلباية، ماسك بمكونات طبيعية يخلصك من الرؤوس السوداء، ويمكنك تنفيذه في المنزل.





ماسك للتخلص من الهالات السوداء المزعجة:

- مزج ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

-ومن ثم قومي بتوزيع هذا الخليط برفق على الهالات السوداء واتركيها لمدة 10 دقائق فقط .

-ومن ثم اشطفيها جيدًا بالمياه وعيونك مغلقة.

-قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر على الأقل.

