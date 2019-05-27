ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير محمد نصر: مصر الأحق بالشراكة الاقتصادية مع إفريقيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:02 ص
السفير محمد نصر الدين
السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: أبانوب نبيل
قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن مصر هي الأحق أن تكون الشريك الاقتصادي الرئيس لقارة إفريقيا لتحقيق المصلحة المشتركة لصالح القارة السمراء، فمصر دولة إفريقية، وإفريقيا تمثل بعدا سياسيا واقتصاديا لها.

وأضاف «نصر الدين» في حوار لـ«صدى البلد» أن مصر قادرة على غزو السوق الإفريقية بمنتجاتها، كما أنها سوق بديلة لاحتواء العمالة المصري؛ إذ إن إفريقيا مجالات العمل فيها مفتوحة.

وعن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أكد رئيس الجمعية الإفريقية أن هذه الخطوة تعد دليلا على نجاح الجهود المصرية المبذولة في التقارب مع إفريقيا؛ وإن الرئيس قام بـ16 جولة زيارة إفريقيا بمعدل غير مسبوق، وعقد القمم الإفريقية في شرم الشيخ.

ترشيحاتنا

تعرف على 4 أمور غيبية تحدث لك فى الدنيا يومي الاثنين والخميس

الإسباني فابريجاس يغرد بالعربي من أجل قصي خولي : زوجتي أهملتني بـ سببك

تعليق مثير من مجدي عبد الغني عقب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك بطلا للكونفدرالية .. تعليق ناري لأمير مرتضى عن الدوري

شاهد .. جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية مع ميدو

دار الإفتاء توصي بهذه الصلاة في هذه الأيام المباركة

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

مباريات اليوم الإثنين 27 مايو .. 4 لقاءات نارية في الدوري المصري

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور