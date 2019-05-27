السفير محمد نصر: مصر الأحق بالشراكة الاقتصادية مع إفريقيا

قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن مصر هي الأحق أن تكون الشريك الاقتصادي الرئيس لقارة إفريقيا لتحقيق المصلحة المشتركة لصالح القارة السمراء، فمصر دولة إفريقية، وإفريقيا تمثل بعدا سياسيا واقتصاديا لها.



وأضاف «نصر الدين» في حوار لـ«صدى البلد» أن مصر قادرة على غزو السوق الإفريقية بمنتجاتها، كما أنها سوق بديلة لاحتواء العمالة المصري؛ إذ إن إفريقيا مجالات العمل فيها مفتوحة.



وعن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أكد رئيس الجمعية الإفريقية أن هذه الخطوة تعد دليلا على نجاح الجهود المصرية المبذولة في التقارب مع إفريقيا؛ وإن الرئيس قام بـ16 جولة زيارة إفريقيا بمعدل غير مسبوق، وعقد القمم الإفريقية في شرم الشيخ.