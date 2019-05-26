250 جنيها للمادة الواحدة.. رئيس جامعة الأزهر يحدد رسوم الامتحان للراسبين

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الكلية تعمل بكل جهودها من أجل خدمة الطلاب، منوها بأن أي قرار يتم اتخاذه يكون في مصلحة الطلاب أولا.



وأضاف المحرصاوي، في كلمته للطلاب خلال حفل الإفطار الجماعي في مدينة نصر: "إننا وضعنا ضوابط ومعايير بأسئلة القرآن الكريم، وكذلك قررنا عمل امتحان التصفية بما يعرف بالسامر كورس، وهو للراسب في مادة أو مادتين في شهر سبتمبر حتى لا يعيد العام على مادتين أو ينتقل بهما للعام التالي، بعد دفع رسوم 250 جنيها للمادة".



وأشار إلى أن الطالب لو رسب في أكثر من مادة فليس له الحق في دخول امتحان التصفية، موضحا أن "الطالب الراسب في ثلاث مواد أو أربعة فهو بذلك يعيد السنة الدراسية، ونناقش إتاحة الفرصة له أن يسجل بعض المواد من الفرقة الأعلى بمقدار أربع مواد التي تناسب مستواه حتى يتم التخفيف عليه بعد النجاح والانتقال الفرقة الأعلى الذي درس المواد منها".

