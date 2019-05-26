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تعليم

صيدلة الأهرام الكندية تحصل على اعتماد جودة التعليم

الأحد 26/مايو/2019 - 08:21 م
صدى البلد
نهلة الشربينى
حصلت كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية رسميًا على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد لمدة خمس سنوات حتى عام 2024، بهد استيفائهاالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتتوافق مع معايير وأسس الجودة المعلن عنها من قبل الهيئة، وبذلك تكون أولى كليات جامعة الأهرام الكندية التى تحصل على تلك الشهادة.

وأشار الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس الجامعة، إلى أن رحلة الوصول إلى الاعتماد بدأت منذ تأسيس كلية الصيدلة عام 2004، من خلال توفير الامكانيات والبنية التحتية التعلمية مع تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية وربطها بالسوق العمل، والذى ساهم فى تخريج عشر دفعات من الكوادر الصيدلية على المستوى المصرى والدولى، بجانب جيل مستنير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح رئيس الجامعة الأهرام الكندية أن حصول كلية الصيدلة على شهادة الجودة يعزز رسالة مؤسسة الأهرام التى تنتمى الجامعة إليها، حيث يفتح المجال لالتحاق المزيد من الطلاب الوافدين للكلية، وخاصة من الدول التى تشترط الحصول على الجودة للسماح لطلابها للالتحاق بتلك الكليات، والذى يرفع من مكانتها بين الكليات النظيرة فى الداخل والخارج.

وأكد الدكتور إبراهيم محمود، عميد كلية الصيدلة، أن الحصول على شهادة الجودة هو اعتراف بالمجهود المخلص المتواصل من شركاء النجاح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مع الدعم الكامل الذى توفره إدارة الجامعة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل فى تطوير العملية التعليمية وتذليل العقبات التى واجهت الكلية حتى الحصول على الاعتماد.

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