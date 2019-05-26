كوثر الأربش فى حوار لـ صدى البلد: المرأة السعودية تعيش اليوم عصرا ذهبيا لهذه الأسباب.. قلمي وراء دخولي المجال السياسي .. قضيتى الكبري هى «الوطن»

قالت الكاتبة والناشطة السعودية البارزة كوثر الأربش عضو مجلس الشوري السعودى وعضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى، أن المرأة السعودية تعيش اليوم عصرا ذهبيا بعد سنوات من التهميش والإقصاء.



وأضافت "الأربش"، فى حوار لصدى البلد"، أن المجتمع السعودي له تاريخ طويل في تقدير المرأة، ليس بدءًا بالتعليم الذي انتصر له الملك سعود في فترة الخمسينات فقط، بل قبل ذلك بكثير، حيث كانت المرأة تحظى بعناية وافرة من الحكومة السعودية إلى المجتمع السعودي.



وتابعت: ماحدث بعد ذلك من تهميش جزئي لدور المرأة في المجتمع وإقصاءها عن الفاعلية الحقيقية في مجالات عدة، كان بتأثير بعض التيارات الدينية المتشددة التي طرأت على المجتمع السعودى وهذا ما تعامل معه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لقد انتصرا لحقوقها التي تم استلابها عنوة من هذه التيارات المتطرفة.





وعن استيعاب المجتمع السعودى حركة التغييرات النسائية، أشارت "الناشطة السعودية البارزة"، إلى أن مازال هناك بعض العادات المتكلسة، المقاومة للتغيير، وبعض العقول التي لم تستوعب متطلبات المرحلة ومازلوا يمارسون دورًا قمعيًا على النساء في محيط الأسرة، هؤلاء نماذج سيئة ولكنها موجودة في كل المجتمعات، و دورنا اليوم هو توعية هؤلاء ليلحقوا بموكب التغيير الهائل.



وأكدت الإربش أن نظام الحكم في السعودية ينص على عدم التفرقة بين المواطنين ولا يوجد بندًا صريحًا أو تلميحًا، ينص على التمييز أو الإقصاء لمواطن بسبب مذهبة. وهذا مؤكد. ولكن، هناك محاولات لشق الصف وبث الفرقة المذهبية، سواء كانت محاولات خارجية أو داخلية من أطراف متشددة تخدم أجندات خارجية وإلى نص الحوار.

حدثينا عن نفسك وكيف اختلفتى وتميزتى عن بنات جيلك؟ أصعب ما يمكن لشخص ما، أن يتحدث عن نفسه، أنا امرأة لا أختلف عن نساء بلادي بشيء. ولدت في الأحساء الواحة الخضراء، و عشت طفولتي في الدمام، المدينة الساحلية، و ثم انتقلت للرياض، تلك المدينة الملونة بالتنويعات، كأي عاصمة تستقطب العديد من الجنسيات والأعراق للعمل. ربما هذه التنقلات الجغرافية، أكسبت شخصيتي أبعادًا، قربتني أكثر من الإنسان، و أعطتني مساحة هائلة للتأمل والتفكير و مراجعة الموروثات. أما عن سؤالك: كيف تميزت؟ لا، لست بدعاً في الجيل، إنني أمثل مرحلة، عاشها كل العرب في الثمانينات حيث كانت طفولتي. أحمل ذات الهموم، وتجاذبنا الأطياف والتيارات، و أشاركهم التطلعات ذاتها. البعض تمكن من الخروج من الأمواج العالية و بلوغ البر، واكتشاف ذاته، إيماناته، قضيته التي يريد النضال لأجلها. أما البعض خضع للتشابه والتكرار. ربما، كنت من هؤلاء الذين اكتشفوا ذاتهم، هويتهم، وقضيتهم الكبرى. وقضيتي هي: الوطن.

من هى الشخصية التى أثرت فى حياتك وجعلت منك المرأة القوية والشخصية المبهرة التى اقتحمت المجال السياسي وعينتى بمجلس الشوري ؟ إنني عصيّة على التأثّر، وهذه إحدى عيوبي ربما، لدي من العناد ما يكفي، ومن الأسئلة أيضًا، ما يجعلني لا أخضع للتأثير بسهولة. لكن بالتأكيد هناك من ألهمني. وفي الحقيقة تلهمني الأشياء التي لا يركز عليها الناس عادة. في الحياة فصول يمكنها أن تلهمنا الكثير. إلى أن تخلص إلى أنه لا شيء، لا أحد في الحياة يمكنه مساعدتك، إلا نفسك. وأن القوة تكمن في أن تتعامل مع مشكلات الحياة على أنها تحديات، عليك أن تنتصر فيها. الخضوع للعاطفة، والإستمتاع بشعور المظلومية يجعلك مثيرًا للشفقة فقط. والإنتقام في المقابل يجعلك خسيسًا. القوة هي أن لا تجعل بينك وبين الآخرين ثأرًا. الغفران والتسامح وخلق الأعذار للناس، سيجعلك خفيفاً، و هذا ما يهب حياتك مساحة للتفرغ للأهم من تلك الصراعات السخيفة. أما المجال السياسي، دخلته بقلمي، عندما بدأت بالكتابة المقال عام ٢٠١٣. ومنها تكونت رؤاي السياسية، و توضحت أمامي هموم الأنسان الكبرى و آماله.

هل واجهتك عوائق من قبل المجتمع السعودى فى مسيرتك قبل الانفتاح الذى حدث مؤخرا؟ العواقب، أمرٌ حتمي، مثلها مثل المحفزات. كل منا يصادف شخصًا يعيقه و آخر يدفعه. في الحقيقة: الأغلبية كانت داعمة. وجدت الصدور منشرحة و الإقبال كبير، و حفاوة واضحة، و حب من المجتمع السعودي منذ دخلت المشهد الثقافي كفنانة تشكيلية عندما كنت ما أزال طفلة دون السادسة عشر. و في المقابل لابد أن يصادف كل شخص في مسيرته من يحاول تثبيطه و تحطيم إرادته. لأسباب متفرقة في غالبها، من أهمها سوء الفهم. و لكن المهم في ذلك كله: أن يدرك كل طامح للتغير، أنه لابد من وجود ممانعين، و أن هؤلاء ليسوا أشرارا، بقدر ماهم جهلاء أو تم تجهيلهم، و أنهم لا يستحقون إلا الرحمة والتعاطف وليس النقمة.

كيف تغير المجتمع السعودى بالنسبة للمرأة حاليا، هل هناك بعض التقويض على حريتهم أم أصبح منفحتا؟ المجتمع السعودي له تاريخ طويل في تقدير المرأة، ليس بدءاً بالتعليم الذي انتصر له الملك سعود رحمه الله في الخمسينات الميلادية فقط، بل قبل ذلك بكثير، حيث كانت المرأة ترفل بعناية وافرة من الحكومة السعودية إلى المجتمع السعودي. ماحدث بعد ذلك من تهميش جزئي لدور المرأة في المجتمع وإقصاءها عن الفاعلية الحقيقية في مجالات عدة، كان بتأثير بعض التيارات الدينية المتشددة التي طرأت علينا. وهذا ما تعامل معه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لقد انتصرا لحقوقها التي تم استلابها عنوة من هذه التيارات المتطرفة. اليوم تعيش المرأة عصراً ذهبياً. الأبواب أمامها متاحة، والأنظمة منصفة، و الفرص وافرة، والمجتمع داعم و منفتح. هناك الكثير من الأهالي الذين ساعدوا بناتهن في إصدار رخصة قيادة السيارة مثلاً. ما تبقى لدينا، هو بعض العادات المتكلسة، المقاومة للتغيير، أعني بعض العقول التي لم تستوعب متطلبات المرحلة. ومازلوا يمارسون دوراً قمعياً على النساء في محيط الأسرة. هؤلاء نماذج سيئة ولكنها موجودة في كل المجتمعات. و دورنا اليوم هو توعية هؤلاء ليلحقوا بموكب التغيير الهائل.

تعيينك بمجلس الشوري السعودى كيف كان له دور فى نشر رسالتك؟ وكيف تم ترشيحك آنذاك؟ الشؤون الاجتماعية و المواد الأمنية والتعليم يمكنني أن أمرر من خلالها رسالتي، من خلال طرح التوصيات أو التصويت عليها. لكن في الحقيقة العمل في المجلس أكثر شمولاً من أن يخدم قضايا فكرية محددة. في المجلس نناقش كل ما يخص الوطن والمواطن، من تعليم و صحة وطاقة وكهرباء و وظائف وغيرها