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صيدلي الفيسبوك لمذيعو انبوكس : نوفر نواقص الأدوية بتكلفة أقل .. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 08:17 م
مذيعو انبوكس على
مذيعو انبوكس على فضائية صدى البلد
شيرين عادل

قال الصيدلي باهر السعيد، إنه يجب أن يثق المريض في الطبيب الصيدلي، ولا يتعامل معه كبائع في محل لأنه الخبير الأول للدواء فى مصر .

وأضاف السعيد خلال لقائه في برنامج «انبوكس»، على قناة صدى البلد 2 ، اليوم الأحد ، أن الصيدلى ينقذ المريض في حالة عدم قدرته على الوصول للدواء المناسب لحالته الصحية خاصة الحالات الحرجة منها ، كما يوفر عنه مجهود البحث عن الدواء الناقص بنفس الفاعلية والكفاءة وهو بدوره يعمل على توفير ميزانيته بدرجة أكبر .

وتابع قائلأ: «يجب أن تضعوا ثقتكم في الصيدلي لأنه مش بقال أو بياع، ولكنه خبير الدواء الأول في مصر، و هيوفر عليك باقتراح الدواء البديل في حالة نواقص الأدوية بنفس الفاعلية والكفاءة».

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